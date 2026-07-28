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ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಿದೆ ಅಮಾನವೀಯ ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ!: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?

ಮಲದ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಲದ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಮಲದ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 6:48 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಲ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ದತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ‌ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವೀಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಕ್ಯಾವಿಂಜರ್ (manual scavenging) ಪದ್ದತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಲಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಯುಜಿಡಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೀಲದಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ‌ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಂಬರ್ ಕೊಡುವೆ ನೀವೆ ಮಾತನಾಡಿ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಪಿಡ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಇ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ದಿನ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಲೇಬರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಮಿಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗುಂಡಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬೇರು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಲು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುಂಡಿ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಮಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇಕೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಡೆಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 2013 ಎಮ್ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಲೌಸ್, ಬೂಟ್, ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗುಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಬೂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದುಗ್ಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಳೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಮಲಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಇ ವಿನಯ್ ರಾಜ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಮಲ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಬೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. 100-200 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ‌ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಿತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ
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