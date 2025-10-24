ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ನೀಡದ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ; ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
Published : October 24, 2025 at 7:03 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹು - ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ (ಎಲ್ಇಡಿ) ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಒಳಗಾದರೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಝಗಮಗಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 93 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 77 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವಳಿನಗರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿದಾಗ 58 ಸಾವಿರ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2012 ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 7 ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆಯು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ, ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತ್ರತ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ; ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು - ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಎಫ್ಡಿ ಬಾಂಡ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನ : ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 77,000 ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅವರೇ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇ.48ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು 51 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬದಲು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬೀದಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ವಿಎಲ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ವಿಎಲ್ಗಿಂತಲೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಇಡಿಯಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನು ಲಾಭ?: ಹು-ಧಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚುಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು 93 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ? : ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಎಂಐ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಮೊತ್ತವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಲಾಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ.
