ಹು - ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ: ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯ್ತಿಯನ್ನು ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 3:04 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದೆ. ಏ.30ರ ಒಳಗಾಗಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಭರಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಿಡೀ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
2023-24ರಲ್ಲಿ 138 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ 100.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 138 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 188 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 201 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತ್ತು. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 87 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಡೀ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಹೊಂದಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದಂಡಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತೆರಿಗೆ ತುಂಬದೇ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಐಎಸ್ ಸರ್ವೇ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಠರಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 87 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 235 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 138 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 2025-26 ರಲ್ಲಿ 201 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 250 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಜುಲೈ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಆಸ್ತಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
