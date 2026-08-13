ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಕರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 8:48 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಕರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಂ. ನದಾಫ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಕ 4 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1,99,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (71) ಎಂಬುವವರು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 19, 2022 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಲಿಂಕ್ನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ 1.99 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 25,000 ರೂ.ಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ 25,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿತ್ತಾದರೂ, ಉಳಿದ 1,99,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆಯೋಗ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
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