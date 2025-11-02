ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ -3 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಚಿತ್ರದ ತಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 2, 2025 at 7:35 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ‘ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ-3’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಸೈಯದ್ ನೀಲುಫರ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ. ಎಂ. ಜೋಶಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಡವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರದಿದ್ದರೂ, ವಕೀಲರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
‘ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ-3’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಳೆದ ಸೆ.18 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಆಕರ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು, ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
