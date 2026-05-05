ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ: ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 8:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತೆ‘ ವಿದೇಶಿಗರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ (ಎಫ್.ಆರ್.ಆರ್.ಒ) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಾನ್ಸಿಯನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮುಗದಮ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತೆ ಎಫ್.ಆರ್.ಆರ್.ಒ 2026ರ ಮಾ.16ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ : ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಾನ್ಸಿಯನ್ ಬಳಿ 2032ರ ಅ.17ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿರುವ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಜತೆಗೆ, 2025ರ ನ.25ರಿಂದ 2026ರ ನ.24ರವರೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಇತ್ತು.
ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿತ್ತಲಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ (ಓಎಂ ಹೋಟೆಲ್) ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಕರ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಎಫ್.ಆರ್.ಆರ್.ಒ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 2ನೇ ಪತ್ನಿ, ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲಾಗದು ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್