ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು : ಹೈಕೋರ್ಟ್
Published : May 12, 2026 at 5:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಜೀವನಾಂಶ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪತ್ನಿ, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯ ಜೀವನಾಂಶ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, 40 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಕೆ. ಮನ್ಮಥ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 (4)ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಡತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸದಿರಲು ಪತ್ನಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಆಕೆ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀಡದಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜೀವನಾಂಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಗುರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು 'ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ'. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದು (ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ), ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂ.ಗಳ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಜೀವನಾಂಶ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜೀವನಾಂಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಪತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 8,000 ರೂ. ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪತ್ನಿ, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರುವ ಪತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 60,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಪತಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
