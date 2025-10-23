ETV Bharat / state

ಕಿತ್ತೂರು ಕಲಿಗಳ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಪ್ರತಿಮ: ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಇದು!

ಕಿತ್ತೂರಿನ‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 8:21 PM IST

5 Min Read
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಅನೇಕ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು. ವೀರರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ಇದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಲಿಗಳು ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕನವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಧೀರರ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು.

ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ 500ರೂ. (ಈಗ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ವೀರನದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಲಗೈ ಬಂಟನ ವೀರಾವೇಷವನ್ನು.

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನೆಲೆಯೂರಿತ್ತು. ನಾಡಿಗಾಗಿ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು, ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ದಿಟ್ಟತನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ, ಕಲ್ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿತ್ತೂರು ಕಲಿಗಳ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿತ್ತು. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಲೇ ದೈತ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್​​ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗ 201ನೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಕಿತ್ತೂರಿನ‌ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಇರಲು ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ, "ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮನಿಷ್ಠ ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ. ಸರ್ದಾರ ಎನ್ನುವುದು ಕಿತ್ತೂರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು. ಅವರಾದಿ ಎನ್ನುವುದು ವೀರಪ್ಪನವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಇನ್ನು ವೀರಪ್ಪ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಸರು. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೀರತ್ವ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಂಡ ವೀರತ್ವವನ್ನು ವೀರಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವೀರಪ್ಪನವರ ಧೈರ್ಯ, ಪರಮ ವೀರತ್ವ, ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರಗಿದ್ದ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ".

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

"ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 1824 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಬಂಡಾಯದ ಪ್ರಮುಖ 12 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ‌ ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತ 12 ಜನರ ಪೈಕಿ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸರ್ದಾರ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪನವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.‌ ಕಾರಣ ಸರ್ದಾರ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರಿತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಖಾನಾಪುರ-ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ: "ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ ಭೂಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಕಕ್ಕೇರಿ ದೊಡ್ಡವೆಂಕಣ್ಣ, ಸಣ್ಣವೆಂಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಎಂಬ ಮತ್ತಿತರ ವೀರರ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ ವೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಕಂಟಕವಾಗಿ ಕಾಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನವರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ‌ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ" ಎಂದರು.

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ: ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ, ಗಜವೀರ, ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೀರರ ದಂಡೇ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ. ರಾಯಣ್ಣನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಜನಿಸಿದ್ದು ವೀರರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾಜಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರವೀಣ ಯಲ್ಲಣ್ಣ: ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಶಬ್ದವೇದಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಆಗಮನ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಿವಿಹಚ್ಚಿ ತಿಳಿಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ರಣತಂತ್ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಿದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ-ನೀರುಗಾಯಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಂಗ್ಲರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೇಗಾವಿಯ ಭೀಮಾನಾಯಕ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 300 ಬಂಟರು ಫೆ.8, 1830ರಂದು ಹಾಡುಹಗಲೇ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಂಬು, ಕಹಳೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತ ಕಿತ್ತೂರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.‌

ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಶಬ್ದವೇದಿ ಪ್ರವೀಣ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ (ETV Bharat)

ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ: ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತೂರನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವಲು ಸೇನೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕೋರಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆತನ ಜಂಘಾಬಲವೇ ಉಡುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣನ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಜೋರು ಕಾದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಲ್ಲಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟಿಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ.

ಯಲ್ಲಣ್ಣ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ: ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪರಾಕ್ರಮಿ. ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ನಿಧನಾನಂತರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಹೋರಾಟ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಯಣ್ಣನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ 300 ವೀರರು ಫೆ.8, 1830ರಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಯಲ್ಲಣ್ಣ ಏನಾದ ಎಂಬುದು ಕೂತೂಹಲ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆತನ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ, ಅಂತ್ಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಕಿತ್ತೂರು ಕಲಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದೆ: 1930ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ನೂರು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸರ್ದಾರ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ, ಸರ್ದಾರ ಅವರಾದಿ ವೀರಪ್ಪ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ವಡ್ಡರ ಯಲ್ಲಣ್ಣ, ಕುಮ್ ಇಮಾಮ್, ಕಕ್ಕೇರಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಸೇರಿ ಈ ಭಾಗದ ಶೂರರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕಘ ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು

