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ಬೆಂಗಳೂರು: 8 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ

ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU BRIBE GST SUPERINTENDENT TAKEN TO CUSTODY ಲಂಚ
ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 9:00 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಬ್ಬಿಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೂಲಕ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಅಧೀಕ್ಷಕನನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ-4 ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮೋಹಿತ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಶೇಖ್​ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬ್ಬಿಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ ಸಯ್ಯದ್​ ಜಮೀರ್​ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಮೇರೆಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬ್ಬಿಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ಸೈಯ್ಯದ್ ಜಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಮೀನು ಅ ಖರಾಬ್ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಮುಂಗಡ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ

50 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಧಾರವಾಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​​ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕುಚನೂರ್ ಅವರು ಭೂಮಿ ಅ ಖರಾಬ್ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು‌ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂಗಡವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ರೆಡ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

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