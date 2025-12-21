ಹಾವೇರಿ: ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
Published : December 21, 2025 at 9:04 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ (ಇಂದು) ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಅಂಗವಾಗಿ ಧರ್ಮಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ರಜನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಧರ್ಮಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಜೈನಬಸದಿ, ಮೇಲಿನಪೇಟೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹಾಮಂಡಲ ವಿಧಾನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧರ್ಮಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಸಾರೋಟಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಮುನಿ 108 ವಿಧಿತ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಜನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಯಾತ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯ ಜೈನಬಸದಿಯಲ್ಲಿ 1008 ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತರ ಜಲಾಭಿಷೇಕ, ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ, ಬೃಹತ್ ಶಾಂತಿಧಾರೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾ ಅಘ್ರ್ಯ, ಪೂಜಾ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ, ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಲ ಪ್ರವಚನ, ಸಂಜೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಆರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. 108 ವಿಧಿತಸಾಗರ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೋತ್ಸವ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದವರ ಬೇಡಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ದಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 108 ವಿಧಿತ ಮಹಾಸಾಗರ ಮುನಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿಯ ಜೈನಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ದಶಲಕ್ಷಣಮಹಾಪರ್ವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 108 ವಿಧಿತಸಾಗರ ಮುನಿಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಹಾವೇರಿಯ ರಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.
