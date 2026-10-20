ಹೇಮಗುಡ್ಡದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ
ದೇಗುಲದ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ಆಂಜನೇಯನ ಪಾದಗಟ್ಟವರೆಗೆ, ಪುನಃ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು.
Published : October 20, 2026 at 8:14 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಜರುಗಿತು.
ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೇಮಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಮಿ ಮುಡಿದು ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಹೇಮಗುಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಮ-ಹವನ, ಶತ ಚಂಡಿ ಪಾರಾಯಣದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.
ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆನೆ, ದೇಗುಲದ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಆಂಜನೇಯನ ಪಾದಗಟ್ಟವರೆಗೆ ತೆರಳಿತು. ಪುನಃ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು.
ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ವಂದಿ-ಮಾಗಧರು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವು. ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆ-ಹೊರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿದವು.
ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂಟಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಹೆಚ್.ಜಿ. ರಾಮುಲು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಶಾಸಕ ಜಿ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಪ್ಪಳ-ರಾಯಚೂರು-ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಲಿ-ಮಾಜಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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