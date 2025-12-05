ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ; 1400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಸುಮಾರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಕೊಡಿಹಬ್ಬ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.

KOTESHWAR CHARIOT FESTIVAL
ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 5:46 PM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ : ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ‘ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವವು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ - ವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹದ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವವು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಗರುಡ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾದರು. ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನವ ವಧು - ವರರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನವ ದಂಪತಿಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ನವದಂಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ (ETV Bharat)

1400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ : ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೊಡಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1451ರಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕೊಡಿಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಗೋವುಗಳು, ಶೂದ್ರರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದವು.

ಆಗ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಸದಾಶಿವರಾಯನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಏಕದಳ ಖಾನ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 35 ವರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಸುಮಾರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಕೊಡಿಹಬ್ಬ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಚಿಗುರು ಎಂದರ್ಥ. ಕೊಡಿ ಬಾಳೆಎಲೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಕೊಡಿ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅರಳುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉಂಟು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಿಕ್ಕಜಾತ್ರೆ; ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು - CHIKKA JATRE CELEBRATION

ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಿಕ್ಕಜಾತ್ರೆ : ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಥವನ್ನೆಳೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ರಿಂದಲೇ ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಥದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, 9:00 ರಿಂದ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Last Updated : December 5, 2025 at 7:08 PM IST

TAGGED:

KOTESHWAR CHARIOT FESTIVAL
KOTILINGESHWARA
ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ
UDUPI
KODI HABBA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.