ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲಾಟ್: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್!
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೋವಾ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ SIT ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 10:13 AM IST
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಕಾರವಾರದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದ ಎದುರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುಲೇಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ SIT ತಂಡದಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಾನ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿದ್ದ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 25 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಕ್ರಯಪತ್ರ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೋವಾ SIT ತಿಳಿಸಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಂಧನವಾದಾಗ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಗೋವಾ SIT ತಂಡ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆತನ 4 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
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