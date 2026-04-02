ಹಾವೇರಿ: ಆಟೋ LPGಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ದದ ಬಿಸಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು

ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳಿಗೆ LPG ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಆಟೋಗಳು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST

ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ‌ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ‌ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಗರದ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಜಾನೆ‌ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ LPG ಪೂರೈಸಿದ ಬಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಗಂಗಾಧರ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪೂರೈಸಿ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸಿದರೆ‌ ಆಟೋಗಳಿಗೆ‌ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು ದರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ‌ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ‌ ಅದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅನ್ವರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ‌ ಲೀಟರ್ LPG ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ 60 ರೂಪಾಯಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಕೊನೆ‌ ಕೊನೆಗೆ ಲೀಟರ್​ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈಗ‌ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಂತೂ ಯುದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ದ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ‌. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂವತ್ತು ದಿನವಾದರೂ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಯುದ್ದ : ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಕಥೆ ಒಂದಾದರೆ, ಯುದ್ದದ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುವ ದೇಶದ‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

