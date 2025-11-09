ETV Bharat / state

ಹಾಸನ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್-ಭೀಮನ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆ

ದೈತ್ಯ 2 ಆನೆಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭೀಮ ಆನೆಯ ಒಂದು ಕೋರೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ.

HASSAN ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭೀಮ ಕಾಳಗ ELEPHANT LOST ITS TUSK ಕಾಡಾನೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್-ಭೀಮನ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 9, 2025 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಭಾನುವಾರ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆಗಳಾದ ಭೀಮ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಡುವೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು.

ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರಾದ ಸಲಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಗಕ್ಕಿಳಿದವು. ಮದವೇರಿದ ಆನೆಗಳು ಊರಿನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆ ಮನೆ ಬಂದಂತೆ ಓಡಿದವು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಆನೆ ಕಾಳಗ ಕಂಡು ಜನರು ಸಿಕ್ಕೆಡೆಗೆ ಓಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆನೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳ ರೌದ್ರಾವತಾರದೆದುರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಯೊಂದರ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನೆಯು ಭೀಮನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜನರು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾದರು. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡ ಮನೆಯ ಮಾಲಕಿ 'ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ದೇವರೆ' ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದರು.

HASSAN ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭೀಮ ಕಾಳಗ ELEPHANT LOST ITS TUSK ಕಾಡಾನೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್-ಭೀಮನ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆ (ETV Bharat)

ಭೀಮ ಮನೆ ಎದುರಿನ ಬೇಲಿ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಸುಗಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು. ಒಂದೆರಡು ಹಸುಗಳು ಹಗ್ಗ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಮನೆ ಎದುರು ಇರಿಸಿದ್ದ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ತನ್ನ ದಂತಗಳಿಂದ ಒಡೆದು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ ಆನೆ ಸೋಂಡಿಲಿನಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿತು.

ನಂತರ ನಡೆದ ಆನೆಗಳ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೈತ್ಯನಾದ ಭೀಮನ ಒಂದು ದಂತವೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ತನ್ನ ಎರಡೂ ಬೃಹತ್ ದಂತಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದು ಬರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಭೀಮ ಈಗ ಒಂಟಿದಂತದ ಹೊಂದಿರುವ ಭೀಮನಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಓಡಾಡಿತು. ಸದ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ದೂರ ಅಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮದವೇರಿದ ಆನೆಗಳ ಸಂಗರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ; ಮೂವರ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಹುಲಿ ಸೆರೆ, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

TAGGED:

HASSAN
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭೀಮ ಕಾಳಗ
ELEPHANT LOST ITS TUSK
ಕಾಡಾನೆ
BATTLE BETWEEN CAPTAIN AND BHEEMA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.