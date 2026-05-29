ETV Bharat / state

ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‌ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ: ಬೃಹತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಠರಾವು ಹಿಂಪಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ

ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಾವು ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ‌ ಠರಾವನ್ನು ಈ‌ ಹಿಂದಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‌ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DHARWAD ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‌ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ SEPARATE MUNICIPAL CORPORATION
ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 29, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ನಗರದ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಧಾ ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು‌. ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಸದಸ್ಯರು ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಬೃಹತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ‌ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಧಾರವಾಡ ಜನತೆಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಾವು ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ‌ ಠರಾವನ್ನು ಈ‌ ಹಿಂದಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‌ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇಷ್ಟಾದರೂ ‌ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ‌ನಡೆದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಖುದ್ದು ಮೇಯರ್ ‌ಜ್ಯೋತಿ‌‌ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿ.ಡಿ. ಹಿರೇಮಠ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ‌ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಿ ಡಿ ಹಿರೇಮಠ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಬೃಬತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಠಾರವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ‌ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುವದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಗುರುರಾಜದ ಹುಣಸಿಮರದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ನಗರಗಳ‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಕಬ್ಬೇರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹುಧಾ ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಸೃತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಣಿದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಠರಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ!: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ

TAGGED:

DHARWAD
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‌ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್
SEPARATE MUNICIPAL CORPORATION
HUBLI DHARWAD MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.