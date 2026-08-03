ಹಾವೇರಿ: ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಮಾಯವಾಗಿ 105 ದಿನ..: ಆ.15ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬನಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿತ್ತು.
Published : August 3, 2026 at 10:36 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಹಾಳಾಗಿ 105 ದಿನಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 20ರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಪುತ್ಥಳಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ. ನಗರಸಭೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುತ್ಥಳಿ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಾವೇರಿ ನಾಗರಿಕರು, ನಗರಸಭೆ ದಿನಾ ಒಂದೊಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಪುತ್ಥಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಯ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೂರು ಪುತ್ಥಳಿಗಳಿದ್ದವು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೂರನೇಯದು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳು, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವವೇ ಇರಲಿ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಈ ವೃತ್ತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 1932ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೇರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಪ ಏನು?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ತಳಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡಿದರೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತ ಬಂದರೆ ಕೈಮುಗಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾವುದಾದರೂ ಹೋರಾಟ, ಆಚರಣೆಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜು, "ಇದೇ 20ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪುತ್ಥಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆದೇಶ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದದು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಪುತ್ಥಳಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಾವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪುತ್ಥಳಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ‘‘ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭವ್ಯ 'ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ' ನಿರ್ಮಾಣ