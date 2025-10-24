ETV Bharat / state

ಮತಗಳ್ಳತನ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬರಲಿದೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಎಸ್​ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ಕಮಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Minister Priyank Kharge
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
October 24, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣಚಿತ್ರಣ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತಗಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಿವೆ. ಎಸ್​ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಸಿಐ ಅವರು? ಚುನಾವಣೆಗಳು ಫ್ರೀ ಅಂಡ್​ ಫೇರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ. ಮಹದೇವಪುರ, ಆಳಂದ, ಬಿಹಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್​ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಚಿಲುಮೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್​ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

RSS ಪಥ ಸಂಚಲನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿರುವ ವಿಚಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಖರ್ಗೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಲ್ ಆಗುವುದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ: ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು?. ಅವರವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ . Who decide. who ever desire, Whatever decide. ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲೇ ಎಂದರು.

