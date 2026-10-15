ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಗೆ ಗಾಂಧಿವಾಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ; ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಸ್.ಕೆ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಸ್ಮರಣೆ
ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡಗೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಎಸ್. ಕೆ. ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 12:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಜಾನಪದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಎಸ್ಕೆ ಕರೀಂ ಖಾನ್. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಎಸ್. ಕೆ. ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್'ನ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಹಂಪನಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಚೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗೆಗಿದ್ದ ಅವರ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಭಾಷಣಕಾರರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಾದವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸೇವಾ ಜೀವನದವರೆಗೆ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಕರೀಂ ಖಾನ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಖಾದಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಅವರು ಕೆ. ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಅವರ ಪಯಣ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಸಾಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಕರೀಂಖಾನ್ ಅವರು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಲೇಖಕ ನಾಡೋಜ ಹಂಪನಾ ಅವರು, ನಟವರ ಗಂಗಾಧರ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ನಾಗೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನವು ಇಂದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಂಪನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿ: ತಮ್ಮ ಪಿಯುಸಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ, ಬಳಿಕ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ. ವತ್ಸಲಾ ಮೋಹನ್, ಅವರ ಸಾಧನೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಲೇಖಕಿ ರಜನಿ, ಪ್ರೊ. ಶಕೀರಾ ಖಾನಮ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡ ಕರೀಂಖಾನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿನಮ್ರ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಎಂದು ನೆನೆದರು. ಇವರ ಜೀವನವು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಡುಗಳು, ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಭಾಷಣವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಂಪನಾ, ಮತದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಆ ಭಾಷಣದ ಆಶಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಕರೀಂಖಾನ್ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಲು ಕರೆ: ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹವರ್ತಿ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಅವರ ಬದ್ಧತೆ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮರೆತುಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
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