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ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಪೆಲೆಟ್: ಮೂಲ್ಕಿಯ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಘಟಕ; ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಥ್

ಇಂಧನ ಪೆಲೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

the-first-pellet-plant-in-karnataka-has-been-started-in-kemral-mulki-taluk
ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 3:55 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಒಮ್ಮೆ ಮೌಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಕಸ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಪೆಲೆಟ್ (Dry Waste to Fuel Pellet) ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, “ಕಸದಿಂದ ರಸ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೈಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾರಿಯಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರದೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ್ಕಿಯ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಹಿಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ: ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ, ಲೋಹ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನಂತಹ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನೀಡುವ Refuse Derived Fuel (RDF) ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

the-first-pellet-plant-in-karnataka-has-been-started-in-kemral-mulki-taluk
ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ… ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಪಯಣ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸರಪಳಿ ಅಡಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ Solid Waste Management (SWM) ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಪದವು, ಉಜಿರೆ, ಕೆದಂಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ನರಿಕೊಂಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ Material Recovery Facility (MRF) ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

MRF ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 17–18 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ RDF ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

the-first-pellet-plant-in-karnataka-has-been-started-in-kemral-mulki-taluk
ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ: ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ MRF ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದ RDF ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 550 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 48 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.25ರಿಂದ 3 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಾಗಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೆಲೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ತಗ್ಗಲಿದೆ.

the-first-pellet-plant-in-karnataka-has-been-started-in-kemral-mulki-taluk
ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಾದರಿ… ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಾಯಕ್ ನರ್ವಾಡೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 48 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ದಿನಕ್ಕೆ 31 ಟನ್ ಗುರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ MRF ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 22 ಟನ್ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 31 ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 60 ಶೇಕಡಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

RDF ಎಂದರೇನು?: Refuse Derived Fuel (RDF) ಎಂದರೆ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನೀಡುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

the-first-pellet-plant-in-karnataka-has-been-started-in-kemral-mulki-taluk
ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ… ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಲಾಭ: ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯೂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ಕೂಡ RDF ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು: ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ RDF ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 5 ಶೇಕಡಾ ಇರುವ RDF ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (NRLM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಐದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

the-first-pellet-plant-in-karnataka-has-been-started-in-kemral-mulki-taluk
ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು: ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮಾಸ್ಕ್, ಕೈಗವಸು, ಕ್ಯಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈ ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇ ಈ ಪೆಲೆಟ್ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪೆಲೆಟ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆ ಎಡಪದವು MRF ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳಿದ MRF ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ: ಇದುವರೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದೂರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನ ಇಂಧನ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ Dry Waste-to-Fuel Pellet Plant ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿನಾಯಕ್ ನರ್ವಾಡೆ ಅವರು, ''ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ RDF ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದೂರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೆಲೆಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರುಣ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಘಟಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಾರರು ಸ್ನೇಹಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಮೊದಲು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಈ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಇಂಧನ ಪೆಲೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ರೇವತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಮ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಘಟಕ ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಇಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನವೋದ್ಯಮದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

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TAGGED:

KEMRAL MULKI TALUK
DAKSHINA KANNADA
ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪೆಲೆಟ್ ಘಟಕ
DRY WASTE TO FUEL PELLET
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