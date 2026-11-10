ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಂದೆ!
Belagavi Astrologer Murder: ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸದಲಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 7:58 AM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ತನ್ನ ಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಎಂಬ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸದಲಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಚಲಕರಂಜಿಯ ಮಂದಾರ್ ರಾನಡೆ (35) ಕೊಲೆಯಾದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಈತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಧು-ವರರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದೀಪಕ್ ಮುಕ್ಕುಮ್ ಎಂಬಾತನೇ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪಿ.
ಆರೋಪಿ ದೀಪಕ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಅನುಜಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವನಾಯಕವಾಡಿಯ ಓಂಕಾರ್ ಆನಂದ್ ಖೋತ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಂದಾರ್ ರಾನಡೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಗಳ ಈ ವಿವಾಹದಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ದೀಪಕ್, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಪೊಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಆರೋಪಿ ದೀಪಕ್, ಅಪರಿಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಂದಾರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸವಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ, ಮಂದಾರ್ನನ್ನು ಇಚಲಕರಂಜಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಂದಾರ್ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎರಗಿದ ಆರೋಪಿ ದೀಪಕ್, ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಗಳ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದನೆಂಬ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಲಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಇಚಲಕರಂಜಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮಂದಾರ್ ಅಜಿತ್ ರಾನಡೆ (35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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