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ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನೇ ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಹಸನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ, ದೆಹಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್‌‌.ಡಿ‌.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಧಿನಾಯಕರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ದೆಹಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್‌‌.ಡಿ‌.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 7:38 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಆದಿಯಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್​ಐಆರ್ ಶುರುವಾದಾಗ ನಿರಂತರ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಈಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನೇ ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಹಸನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಹೆಚ್​ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಂಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಭೂತದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದ ಹಾಗಿದೆ. ಎಸ್​ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆ ಜನರನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರೇ ಬಂದು ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೂರಿದರು.

ನಾವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಎಸ್​ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಏಕೆ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಹಸನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಂದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಜತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಜನೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಆದರೆ ಇವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಸೌಧವನ್ನು ನನಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೈಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತವನಿಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಈಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು? ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇವರು ಸ್ವಂತ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಧಿನಾಯಕರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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ಪ್ರಹಸನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ
BENGALURU
ದೆಹಲಿ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
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