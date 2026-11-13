ಎಥೆನಾಲ್ ನೀಡುವ ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ, ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಲು ಎಥೆನಾಲ್ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಆರ್.ಅಶೋಕ್
Ethanol Controversy: ಎಥೆನಾಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 18 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 11 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ದೂರಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 7:35 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಎಥೆನಾಲ್ ವಿವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ 5,000 ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ 2,500 ರೂ. ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಕೈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸನದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಹ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ನಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 6,000 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ತಲಾದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಲು ಎಥೆನಾಲ್ ವಿಷಯ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಂಪನಿಗಳು ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಾಬಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
1.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯ: 2014-15ರಿಂದ 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ 1.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. 310 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 930 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ 1.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಥೆನಾಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 18 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 11 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. 63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಯಾವ ಬಂಕ್ಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವುದೋ ಕಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ತಂದ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 8/2 ಪ್ರಕಾರ 6 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಐದು ದಿನದೊಳಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯುವಂತೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆಗೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 53 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ದರ 56.70 ರೂ. ಇದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದಲೇ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10,308 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 12 ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 24-25 ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 805 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 5000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ: ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 84% ಪಾಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ 20% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದೇ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 84% ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕನ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮದೇ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬದಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಬರುವಾಗ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ನೀಡದೆ ಗೈರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದವರು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 300 ಬಾಂಗ್ಲಾದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಗೈರಾದವರು ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದವರೇ ಇದ್ದರು. ಕೇವಲ 5 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೂ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 7 ಬಾರಿ ನಡೆದಾಗ ಯುಪಿಎ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದರು. ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಅಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
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