ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದೆ, ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ತಲೆದಂಡ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 3, 2026 at 4:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ?. ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು?. ಅದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸೋಲನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ತಬ್ಬಾಡಿಗೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು?. ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬರುವ ತನಕ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗನ್ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಗನ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ತರುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಗನ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ತಲೆದಂಡ ಆಗಲಿದೆ. ನಾನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಪಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಘಟನೆ ಆದ ವೇಳೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷ, ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ ಎಂಬ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಡ್ರಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ?. ಮನೆಯನ್ನು ಕೋಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ನಿಯೋಗ: ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ನಿಯೋಗ ಈಗಾಗಾಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹುಸೇನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಯೋಗ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಸಕ ರಘುಮೂರ್ತಿ, ರಾಯಚೂರು ಸಂಸದ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್ ಹಾಗೂ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ನಿಯೋಗವು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಶಕ್ಕೆ: ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.