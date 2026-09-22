ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲೂ ಮರೆಯಾಗದ ‘ಪುಗಡಿಯಾಟ’ದ ಸೊಗಡು: ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮನೆಮಂದಿ!
ಕಾರವಾರದ ಬೈತಕೋಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಂದಿ ಸೇರಿ ಪುಗಡಿಯಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 3:00 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದುದೇ 'ಪುಗಡಿಯಾಟ'. ಗಣಪನ ಪೂಜೆಯ ಜತೆಗೆ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆಚರಣೆಯ ರೀತಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆಧುನಿಕತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪುಗಡಿಯಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆಯಾಗದೇ, ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಗಡು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸರಳ ಜನಪದ ಕಲೆ: ಕಾರವಾರದ ಬೈತಕೋಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಂದಿ ಸೇರಿ ಪುಗಡಿಯಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜೋಯಿಡಾ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಲೆ ಇಂದು ಕೆಲವೇ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಪುಗಡಿಯಾಟದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಳತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ, ವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಕಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜನಪದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಂಕಣ - ಗೋವಾ ಗಡಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟು: ಪುಗಡಿಯು ಕೊಂಕಣ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ಭಾಗದ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಗಡಿಯ ಕಾರವಾರ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೂರಿದೆ.
ಇಂದು ಡಿಜೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಮನರಂಜನೆಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಗಡಿಯ ಸದ್ದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಕೈಗಳು, ಒಂದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಳಗುವ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು: "ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಗಡಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಕೂಡಿ ಪುಗಡಿ ಆಡುವುದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರೇಖಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್.
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