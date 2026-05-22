ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಮುಂದುವರೆದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ; ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Representative image
ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,28,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 12,000 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಸಾವಿರ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ 4300 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ; ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು? (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 7,000 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 5 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾನೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಮಾರು 559 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 127 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 8 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 15 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಮಾಡದೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಪನ್ ವಿತರಣೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲ ರೈತರು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಪನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೂಪನ್ ಯಾವಾಗ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೂಪನ್ ಕೂಗಿದಾಗ ಬಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ, ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ: ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ರೈತರಿಗೆ ಸಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1000 ಅಥವಾ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಬೀಜಗಳು ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ?. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.

ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಳಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು, ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4300 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. 800 ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಂತು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ನೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ತಳಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿವೆ. ರೈತರು ಸಾವದಾನವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

TAGGED:

SOYBEAN SEED
PEANUT SOWING SEEDS
HAVERI
SEEDS
SOWING SEEDS DISTRIBUTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.