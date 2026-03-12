ETV Bharat / state

ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Chitagere Hospital
ಚಿಟಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿದೆ.‌ ಕೆಂಡದಂತಹ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಾನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಡಿಹೆಚ್ಒ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಐದಾದರೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಓಡಾಡುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ‌ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.‌

People standing in the medicine dispensing room
ಚಿಟಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು (ETV Bharat)

ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಡಾ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ 2,500 ಜನ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ 5 ಬೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಔಷಧಿ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಕರಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ತಾಪದಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಂಕು, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್, ಏರ್​ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೀಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್​ಗೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ?: ಡಿಹೆಚ್ಒ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಎಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೀಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್‌ಗೆ​ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೊರಬಾರದೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಚರ್ಮದ ರೋಗ, ಉಷ್ಣತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವನೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದರು.

People standing in the medicine dispensing room
ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು (ETV Bharat)

"ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೊರ ಹೋಗಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ತೆರಳಿದ್ರೂ ಕೊಡೆಯ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೋಪಿ, ಇನ್ನಿತರ ಬಿಸಿಲ ರಕ್ಷಕ ಕವಚಗಳಿಂದ ಆಸರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣಿನ‌ರಸ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೈರಾಣ

TAGGED:

TEMPERATURE RELATED HEALTH PROBLEMS
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ
DAVANAGERE
HEAT STROKE
TEMPERATURE RISE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.