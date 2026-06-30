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ದುಬೈ, ಲಂಡನ್, ಮುಂಬೈ ಬಳಿ‌ಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್

ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್' 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

GLOBAL CHESS LEAGUE
1`ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 7:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್' 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರ ರೋಚಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೋಮವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಫಿಡೆ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ)ದ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬುಲೆಟ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್ ಅವರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ 'ಫೈಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್' ತಂಡದ ಪಾಲಾದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚೆಸ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಲೀಗ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ 'ಪಿಬಿಜಿ ಅಲಾಸ್ಕನ್ ನೈಟ್ಸ್' ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಪಿಎಲ್ ಪೈಪರ್ಸ್' ತಂಡವು ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್ ಮತ್ತು ಅನೀಶ್ ಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್‌ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

"ಕಳೆದ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಸಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಚೆಸ್ ಆಟದ ಮೂಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಆಧುನೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್‌ನ ಕಮಿಷನರ್ ಗೌರವ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೈಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಚುರಾ ಪಿ.ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್: 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಉಳಿದ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ (ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಹಂತ) ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಒಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಪುರುಷ, ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಡುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ತಂಡಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಫೈಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್: ಜಾವೋಖಿರ್ ಸಿಂದಾರೋವ್, ನಿಹಾಲ್ ಸರಿನ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಡುಬೊವ್, ಬಿಬಿಸಾರಾ ಅಸ್ಸೌಬಾಯೇವಾ, ಸಾರಾ ಖಾದೆಮ್, ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮೌರಿಜ್ಜಿ.

ಆಲ್ಪೈನ್ ಎಪಿಎಲ್ ಪೈಪರ್ಸ್ : ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್, ಅನೀಶ್ ಗಿರಿ, ವಿದಿತ್ ಸಂತೋಷ್ ಗುಜರಾತಿ, ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್‌ಮುಖ್, ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ, ವೊಲೊದರ್ ಮುರ್ಜಿನ್.

ಗ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್: ಇಯಾನ್ ನೆಪೊಮ್ನಿಯಾಚಿ, ಲೆವೊನ್ ಅರೋನಿಯನ್, ಲೈನಿಯರ್ ಡೊಮಿಂಗ್ಯೂಜ್, ಪೋಲಿನಾ ಶುಮಾಲೋವಾ, ಸ್ಟಾವ್ರೂಲಾ ತ್ಸೋಲಾಕಿಡೌ, ಲಿಯೋನ್ ಲ್ಯೂಕ್ ಮೆಂಡೋನ್ಕಾ.

ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮುಂಬೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ : ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ವಾಚಿಯರ್-ಲಾಗ್ರೇವ್, ಶಾಖ್ರಿಯಾರ್ ಮಾಮೆದ್ಯಾರೋವ್, ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಫೆಡೋಸೀವ್, ಕ್ಯಾರಿಸ್ಸಾ ಯಿಪ್, ಹರಿಕಾ ದ್ರೋಣವಲ್ಲಿ, ಬರ್ದಿಯಾ ದಾನೇಶ್ವರ್.

ಪಿಬಿಜಿ ಅಲಾಸ್ಕನ್ ನೈಟ್ಸ್ : ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್, ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ, ಯಾಗಿಜ್ ಕಾನ್ ಎರ್ಡೋಗ್ಮಸ್, ಕಟೆರಿನಾ ಲಾಗ್ನೋ, ನಿನೋ ಬಟ್ಸಿಯಾಶ್ವಿಲಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ.

ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ : ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೌಜ್ಜಾ, ವೀ ಯಿ, ಅರವಿಂದ್ ಚಿದಂಬರಂ, ಝು ಜಿನರ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಕೊಸ್ಟೆನಿಯುಕ್, ಪ್ರಣವ್ ವೆಂಕಟೇಶ್.

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