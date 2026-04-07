ಕರ್ಜಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದ ಬಿಸಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಜಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಪೂರೈಸಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 8:43 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮದ್ದೂರ್ ವಡೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೋ ಹಾಗೇ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಫೇಮಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳು ಕರ್ಜಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಕರ್ಜಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ.
ಕರ್ಜಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸವಿಯಲು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಪರಿಣಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಇದೀಗ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್.
56 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಈ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಂದೆ ಪೂರೈಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ರೈಲು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ತಡ, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸವಿಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಲವು ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಜಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ರೈಲುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಇಡ್ಲಿ- ವಡೆ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 14 ರೈಲುಗಳು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಪೂರೈಸಲಾಗದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹ ಕುಸಿಯಿತು. ಮೊದಲು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 14 ರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಮೂರು ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಜೋಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇದೀಗ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
