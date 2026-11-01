ಕಬ್ಬಿನ ಎಸ್ಎಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ಎಪಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 8:19 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಖಾಸಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಮಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆ. ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಾನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ಎಪಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಬ್ಬು ಸುಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಆಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಬಳಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಎಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ಎಪಿ 50 ರೂ ಕಂಪನಿಯವರು, 50 ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ಎಪಿ ಟನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದರು.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರೈತರು ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಗಾಲ ಇದೆ, ನೀರಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ನಾಶ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕೋ ಕಂಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಬ್ಬಿನ ದರದ ಗೊಂದಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ರೈತರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಸ್ಎಪಿ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೀಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಆಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹100ರಲ್ಲಿ ₹50 ಕಂಪನಿ, ₹50 ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ನಿರಾಣಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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