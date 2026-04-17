ETV Bharat / state

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ; ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ವಿಚಾರಣೆ

ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 17, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಮಕ್ಕಳೇ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ, ದಾಸೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ, ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಮಠದ ಆಪ್ತರು, ಮುಖಂಡರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಠದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏಕೆ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ತರಾಟೆಗೆ​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಮಠದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದಾಸೋಹ ಕೇಂದ್ರ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಸೋಹ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವರದಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಏನ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ: ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಜೆಜೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನ್ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ತ‌ನಿಖೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ‌ಕೆಲ ಡ್ರೈವರ್​​ಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ಬೇಡ್ವೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವರದಿ ಬಂದಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ': ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೂ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ?. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಏನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಡುವುದು, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್'-ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವೆ" ಎಂದರು.

TAGGED:

CHILD WELFARE COMMITTEE
HARIHAR PANCHAMASALI MATH
DAVANAGERE
VACHANANANDA SWAMIJI INTERROGATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.