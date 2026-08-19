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ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ನಡೆಸಿದ ಸಭಾಪತಿ

ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಗದ್ದಲ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸದನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

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ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 4:19 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬುಧವಾರ ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವರೆಗೂ ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಗದ್ದಲ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸದನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಸದನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಚಿವನಾದ ಬಳಿಕ‌ ಒಂದು ಬಾರಿಯಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಹುಕೋಟಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಪಿಯಷ್ಟೇ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎಸ್ಐಟಿಯು ನಿಗಮಕ್ಕೆ‌ ಸೇರಿದ ಬಹುತೇಕ ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ನೀಡಿದೆ‌. ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಹಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ‌ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ.‌ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಾಪ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರು‌.

ಈ ವೇಳೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ‌.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ.‌ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿ. ಬಳಿಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಎ.‌ಸರವಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು‌. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿತು. ಗದ್ದಲ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೋತರ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಿತು.

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