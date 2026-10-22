ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ: ಇಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಶಾಕ್!
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತಲೆದಿಂಬು ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬಾಗಲಗುಂಟೆಯ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 10:56 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೈಮೇಲೆ ಏನೋ ಹರಿದಾಡಿದ ಅನುಭವ… ಇಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾದಿತ್ತು ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸುವ ಆಘಾತ! ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬಾಗಲಗುಂಟೆಯ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಾಗಲಗುಂಟೆಯ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಹಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ತಾಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಮೈಮೇಲೂ ಈ ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪ ಹರಿದಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಇಲಿ ಇರಬಹುದು’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಉರಗ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತ ರಕ್ಷಣೆ: ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಉರಗ ತಜ್ಞ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಭವಿ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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