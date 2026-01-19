ETV Bharat / state

ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

the-bougainvillea-flowers-are-attracting-tourists-with-their-beauty
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 1:48 PM IST

|

Updated : January 19, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮುಂದೆ ಸೋಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮರೆಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೃತಕ ಹೂಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಾಡು ಹೂಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಭರತ್ ಅವರು ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಜಯಪುರ, ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಗಳದ್ದೇ ಕಾರು ಬಾರು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಈ ಹೂಗಳು ಹತ್ತಾರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ, ಜನವರಿ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಹೂಗಳು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

the-bougainvillea-flowers-are-attracting-tourists-with-their-beauty
ಪೇಪರ್ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)

ಎಸ್ಟೇಟ್​​ಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೂಗಳು ಇರುವ ಜಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಪರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಹೂ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಹೂ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

the-bougainvillea-flowers-are-attracting-tourists-with-their-beauty
ಎಸ್ಟೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)

ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು : ನಾವು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತರಹೇವಾರಿ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಹೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

the-bougainvillea-flowers-are-attracting-tourists-with-their-beauty
ಕಾಫಿತೋಟದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ : ನೇರಳೆ, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನೀಲಿ, ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹೂಗಳನ್ನ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಳ್ಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುವುದರಿಂದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಾರು ಎಸ್ಟೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ನೋಡುಗರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೂವಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

Bougainvillea-flowers
ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)

ಬೇಲಿಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹೂ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ : ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಭರತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಸ್ಟೇಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಗಿಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಪಲ್, ಹಳದಿ, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಏರ್ ಶೋ ಕಲರವ...ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ... - AIR SHOW IN BIDAR

Last Updated : January 19, 2026 at 2:11 PM IST

TAGGED:

PAPER FLOWER
MALNAD
ಬೌಗೆನ್ವಿಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು
CHIKKAMAGALURU
BOUGAINVILLEA FLOWERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.