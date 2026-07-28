ETV Bharat / state

ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಚ್ಚಿದ ಭೀಮಾಶ್ರಯ: ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಭೀಮಾಶ್ರಯ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದ್​ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ​ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

BHIMASHRAYA CLOSED
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಭೀಮಾಶ್ರಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಭೀಮಾಶ್ರಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ.

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ‌ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಲು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ‌ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸದ್ದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವಳಿ ‌ನಗರದ 12 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ‌ಒಟ್ಟು 24 ಭೀಮಾಶ್ರಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 8 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಭೀಮಾಶ್ರಯ (ETV Bharat)

ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕವು 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 8 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ‌ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಕರ್, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾಗದ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಗುಂಟ್ರಾಳ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‌2023ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಅವಳಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ‌ಭೀಮಾಶ್ರಯಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ‌ಕಡೆ ಭೀಮಾಶ್ರಯಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ‌ಮಾಡಲು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ‌ ಪಡೆಯಲು, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಇವುಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಕೋಟಿ‌ ವೆಚ್ಚ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾನಗರ ‌ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ‌ಕೊಡಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ‌ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

Bhimashraya closed
ಭೀಮಾಶ್ರಯ (ETV Bharat)

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎರಡರಂತೆ 12 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ಭೀಮಾಶ್ರಯ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆಯಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿನ ‌ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದಂತ ಭೀಮಾಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ‌ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ‌ರಿಸಲು ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DHARWAD
ಭೀಮಾಶ್ರಯ
BHIMASHRAYA FOR CIVIC WORKERS
BHIMASHRAYA CLOSED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.