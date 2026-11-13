ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು - ಗೋವಾ: ದೇಶದ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 9:34 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಂದರೆ ವೇಗದ ರೈಲು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು–ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ನೂತನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಚೇರ್ಕಾರ್ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿರುವ ಈ ರೈಲು, ಸರಾಸರಿ ವೇಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 670 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 53ರಿಂದ 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶವಂತಪುರ – ಮಂಗಳೂರು – ಮಡಗಾಂವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26655/26656) ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
670 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ!: ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಗೋವಾದ ಮಡಗಾಂವ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಈ ರೈಲು 12 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಡಗಾಂವ್ನಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ 12 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಡಗಾಂವ್ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 54 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಗಂಟೆಗೆ 53 ಕಿ.ಮೀ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಶದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 50 ರಿಂದ 54 ಕಿ.ಮೀ. ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಇತರ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು–ಗೋವಾ ರೈಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರಣಾಸಿ–ನವದೆಹಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 95 ಕಿ.ಮೀ ಸರಾಸರಿ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ವೇಗದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪುಣೆ–ಅಜ್ನಿ (ನಾಗ್ಪುರ) ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು 882 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 73 ಕಿ.ಮೀ. ಈವರೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ವಾರಣಾಸಿ–ಮೀರತ್ ರೈಲು 783 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ 620 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?: ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು–ಗೋವಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.
1. ಬಹುತೇಕ ಮಾರ್ಗ ಏಕಪಥ ರೈಲು ಹಳಿ: ಯಶವಂತಪುರ–ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್–ತೋಕೂರು ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 16 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬಹುಪಾಲು ಮಾರ್ಗ ಏಕಪಥ ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಏಕಪಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೈಲುಗಳು ಒಂದೇ ಹಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಿಗದಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಸಕಲೇಶಪುರ–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದ ವೇಗದ ಮಿತಿ: ಈ ರೈಲಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸವಾಲಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ. ಸಕಲೇಶಪುರ–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗವು ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರು, ತಿರುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ರೈಲು ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್: ಬೆಂಗಳೂರು – ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್–ಮಡಗಾಂವ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು (Slack Time) ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕಪಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ರೈಲುಗಳ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೇಕ್ಗಳ ಬಳಕೆ!: ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸೇವೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಒಂದೇ ರೇಕ್ ಬಳಸಿ ಹೋಗಿ-ಬರುವ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಡಗಾಂವ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೇ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುಣೆ–ಅಜ್ನಿ, ವಾರಣಾಸಿ–ಮೀರತ್ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾನಗರ–ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು–ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ, ''ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಏಕಪಥ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ'' ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳೆಂದರೆ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು – ಮಂಗಳೂರು – ಗೋವಾ ಮಾರ್ಗದ ಹೊಸ ರೈಲು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ. 670 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ, ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 53–54 ಕಿ.ಮೀ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿ ಈ ರೈಲನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಆಧುನಿಕ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೈಲು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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