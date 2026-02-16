ಹೂವಲ್ಲ, ಸೂಜಿಯಂತಿರುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಾರಿ ಕೂರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ; ಮುಳ್ಳಿನ ಪವಾಡದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ!
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ : ಹರನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಗಪುರ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥ ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಠ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದುಗೆ ಉತ್ಸವವೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸಾವಿರಾರು ಮುಳ್ಳಿನ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೂರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ (ಗದ್ದುಗೆ) ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯವರು ಸಾವಿರಾರು ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರಾರಿ ಕುಳಿತು ಪವಾಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಕ್ತರು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೂಜಿಯಂತೆ ಇರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚಿಂತೂ ಏನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಪವಾಡ ತಲಾತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಳ್ಳು ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವ : ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.
ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪವಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇದೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಕೂರುವ ದೃಶ್ಯ ಭಕ್ತರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿತು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ : ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇರುವ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪವಾಡ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯವರನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಕೆಂಗಾಪುರದವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಯವರು ಆಯಾ ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಂತೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೇಳಿದರು. ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೂಲಕವೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಬಿಇಡಿ ಪದವಿ ತನಕ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಎಂಬ ಭೇದ - ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಠ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೀಗಿದೆ : ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, 'ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿತ್ತು, ಅಂತರಂಗಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ಯಾವೋ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಯಾವೋ' ಎಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕೇಳಿದ ಭಕ್ತರು ಪುನೀತರಾದರು.
ಶ್ರೀಯವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಶ್ರೀಯವರು ಐದು ದಿನ ಸಪ್ತಾಹ (ತಪ್ಪಸಿನಲ್ಲಿ) ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಾರದೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅವರು ಈ ಮುಳ್ಳು ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಾರುವುದೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪವಾಡ. ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಗಳು ಜನರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ನ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಐದು ದಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.
ಐದು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮುಳ್ಳು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರತೀತಿ : 'ಐದು ದಿನ ಸಪ್ತಾಹ ಕೂರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠ, ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಐದು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
