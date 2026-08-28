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ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ

ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ವಿವಿಧ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಠ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

THE 355TH ARADHANA MAHOTSAV OF SRI RAGHAVENDRA SWAMIJI INAUGURATED AT MANTRALAYA, RAICHUR
ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 9:00 AM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಗೋಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಪೂಜೆಯನ್ನು, ಧಾನ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವೇದಘೋಷಗಳು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ಮಧುರ ನಾದ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು.

ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಸಭಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಐ.ಪಿ. ನರಸಿಂಹಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಇನ್ನು ಆ.29 ಪೂರ್ವರಾಧನೆ, ಆ.30ರಂದು ಮಧ್ಯರಾಧನೆ, ಆ.31ರಂದು ಉತ್ತರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆ.27ರಿಂದ ಸೆ.2ರವರೆಗೆ ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAICHUR
ಮಂತ್ರಾಲಯ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ
RAGHAVENDRA ARADHANA MAHOTSAVA

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