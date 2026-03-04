20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವುದೇ ಕಾಮಣ್ಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸಮೇದಾರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವದರ ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ನಗರದ ಎರಡು ಮೇದಾರ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20-21 ಅಡಿಯ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೈಮುಗಿದು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಸುಮಾರು 100 ಬಿದಿರುಗಳಿಂದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೇದಾರ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಕಾಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಳೆ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಣ್ಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20-21 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಾಮಣ್ಣರ ಸಮಾಗಮ: ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಮಣ್ಣರ ಸಮಾಗಮ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಮಾಗಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹೋಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದುರಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಗಮ ಹೇಗೆ? ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಹೊಸ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದುರ್ಗದ ಬಯಲಿನವರೆಗೆ ತಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮರಳಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇಕೆ? ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಎಂದರೆ ದೊಂಬಿ, ಗಲಾಟೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. 1985ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಗಲಾಟೆ, ಗೊಂದಲ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರುವಾಯು ಸಿಡಿತ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಂದಗೋಳ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇದಾರ ಸಮಾಜದ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಮದಹನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಐದನೇ ದಿನ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾಮಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 100 ಬಿದರುಗಳಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಣೆದು ಕಾಮಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಮಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಣ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳು ದುರ್ಗದ ಬೈಲಿಗೆ ತಂದು ಸಮಾಗಮ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕಾಮದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮೇದಾರ ಸಮಾಜದ ಯುವಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಕಾಮಣ್ಣನೂ ಮೋಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಕಾಮಣ್ಣನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕಾಮಣ್ಣ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಕೊನೆ ದಿನ ಉಗ್ರರೂಪಕ್ಕೆ ತಾಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500-600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರತಿ ಮನ್ಮಥ ಕಾಮಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮೇದಾರ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರಣವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರತಿ ಮನ್ಮಥ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇದಾರ ಓಣಿ, ದಾಜಿಬಾನ್ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್, ಚನ್ನಪೇಟೆ, ಕಮರಿಪೇಟೆ, ಬಾಕಳೆ ಗಲ್ಲಿ, ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಓಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರತಿ ಕಾಮಣ್ಣರ ಮೂರ್ತಿ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ದುರ್ಗದ ಬಯಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
