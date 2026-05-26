175ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ₹13,52,987 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 175ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ (SLBC) ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

Published : May 26, 2026 at 7:35 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇ.14% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಪಾಲು ಶೇ.20% ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 334ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 175ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮಿತಿ (SLBC) ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸಾಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶೇ.13.31 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ (ಶೇ. 13.47) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶೇ. 12.77 ರಷ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.16.08ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಡಿ ಅನುಪಾತ (CD Ratio) 79% ರಿಂದ 77%ಕ್ಕೆ 2% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸರಾಸರಿ CD Ratio 81.40% ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ಯತಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಾಲ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 14% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಪಾಲು 20% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನದಂಡವಾದ 18% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಸಾಲ (Priority Sector Credit) ಕೂಡ 20% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಲು 42% ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನದಂಡವಾದ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ: PMFME ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. PMSVANidhi ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. MUDRA ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ (ACP) 2025-26ರ ಸಾಧನೆ: ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2025-26) ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ ರೂ. 11,88,986 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೂ. 12,71,386 ಕೋಟಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಶೇ. 107 ಪ್ರಗತಿ). ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 4,38,015 ಕೋಟಿಗಳ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 4,73,659 ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಾಗಿದೆ (ಶೇ. 108 ಪ್ರಗತಿ). ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 2,22,203 ಕೋಟಿ ಗುರಿಯ ಎದುರು ರೂ. 2,47,754 ಕೋಟಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ (ಶೇ. 111 ಪ್ರಗತಿ). MSME ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,90,890 ಕೋಟಿ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೂ. 2,02,585 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ (ಶೇ. 106 ಪ್ರಗತಿ).

ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡುಬಂದ ವಲಯಗಳು: ವಸತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು (ರೂ. 8,191 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 89 ರಷ್ಟು (ರೂ. 1,987 ಕೋಟಿ) ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದ ದುರ್ಬಲ ವಲಯಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು (ಶೇ. 95) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಶೇ.100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 2026-27 ರ ಬಿಡುಗಡೆ: RBI ಮತ್ತು NABARD ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ SLBC ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ರೂ. 13,52,987 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ "ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 2026-27" ಅನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ (NABARD) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ (RBI) ವಸತಿ ವಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ SLBC ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉಪವಲಯಗಳ ಅಸಮತೋಲಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್​​ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಒಬ್ಬ BC Sakhi ಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ BC Sakhi ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಲು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಆದ್ಯತಾ ವಲಯ: ₹5,03,264 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಾಲದ ಹಣ ಶೇ. 25.23

ಕೃಷಿ ವಲಯ: ₹2,50,548 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಾಲದ ಹಣ ಶೇ. 23.30

MSME ವಲಯ: ₹2,27,208 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಾಲದ ಹಣ ಶೇ. 26.22

ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯ: 2,528 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಾಲದ ಹಣ ಶೇ. 25.52

ಆದ್ಯತಾ ವಸತಿ: 9,465 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಾಲದ ಹಣ ಶೇ. 39.83

