ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧರಿಸುವ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲಶಿವನ ಮುಖವಾಡ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮನ
ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧರಿಸುವ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲಶಿವನ ಮುಖವಾಡ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 8:11 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಭಾನುವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಲಶಿವನ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಹಾ ಶಿವ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡ ಆಗಮಿಸಿತು. ಈ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : 11 ಕೆಜಿ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡದ ಕೊಳಗವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ ಅರಮನೆಯ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನವಾಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಒಡೆಯರ್ ಅರಮನೆಯ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡದ ಕೊಳಗ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗವನ್ನ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : 'ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡದ ಕೊಳಗವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಯಾಮದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾಘ ಮಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯವಾದ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ 11 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶನಿವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆ.14ರಂದು ಬೃಹತ್ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ' ಪಾರಾಯಣ