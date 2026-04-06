ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಲಸಿನ ಗಿಡ: ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಜನರು

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಲಸಿನ ಗಿಡ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 11:49 AM IST

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ತಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೂಳೂರು ಸಮೀಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಚಿಗುರು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ, ಮೃದುವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಗುಣಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಕಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ನರ್ಸರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನರ್ಸರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಗಿಡ ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಡಿ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಂತರವೇ ಹಲವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಆಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ: "ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆಟ್ರಾಮ್ ರಾಂಗ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ‌ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕಿ ವೀಣಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟೆರಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲಸಿನ ಗಿಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾವು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಲಸಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಲಸಿನ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

