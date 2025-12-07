ಟಿಇಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ: 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರು
ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ(ಟಿಇಟಿ) ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
Published : December 7, 2025 at 10:36 PM IST|
Updated : December 7, 2025 at 10:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (TET) ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.93.35 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.94.79ರಷ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದನೇ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ 12:00ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 85,042 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೋಂದಣಿಯಾದ 85,042 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 79,394 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ.93.35ರಷ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 2:00ರಿಂದ 4:30ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿಯಾದ ಎಲ್ಲ 2,50,189 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 2,37,164 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.94.79ರಷ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಒಟ್ಟು 1,233 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 20,555 ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2,444 ಸಿಆರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 1,222 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 1,826 ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 1,222 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: