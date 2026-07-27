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ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್: ಇದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ!

ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rainwater harvesting successful in Belagavi
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಹರೀಶ ಸದಾನಂದ ತೇರಗಾಂವಕರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 8:20 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಮಳೆ ಆದರಂತೂ ಇಡೀ ಊರೇ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗಲು ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿ‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರೊಬ್ಬರು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಹರೀಶ ಸದಾನಂದ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದವರು. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸದೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್: ಇದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರನ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ! (ETV Bharat)

21 ವರ್ಷ ದೂರದ ದುಬೈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದ ಹರೀಶ ಅವರು, ಸ್ನೇಹ ವಾಸ್ತು ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು.‌ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ವಿಪರೀತ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋದರು.‌ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ 22 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂ‌. ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದ ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್, ಈ ಹಿಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಗಮ‌ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ತಡಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸೋಣ ಅಂತಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 2025, 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ತಮ್ಮದೇ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಹರೀಶ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಪಿಎಫ್ ಮೆಟಾಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಕೆಪಿ ಪೆರೋಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ನೇಹಂ ಟೇಪ್ಸ್, ಮಾನಿಕ್ ಬಾಗ್ ಸುಜುಕಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು, 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಹೀಗೆ 50 ಕಡೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ಪ್ರಯೋಗ (ETV Bharat)

ಹರೀಶ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಟೆರೇಸ್ (ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ) 7 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 1 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1.50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚದರ ಅಡಿ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹರೀಶ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಎಂದರೆ ಏನು?: ಮನೆ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಆ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾರಲ್​ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಾವಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀರು ಮರುಪೂರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲವಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಟಿಡಿಎಸ್ 120ರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀರು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

Rainwater harvesting successful in Belagavi
ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು (ETV Bharat)

ನಗರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಯವಾಗಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 20-25 ಅಡಿ ಅಗೆದರೆ ಸಾಕು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು 50-100 ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 50 ಕಡೆ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ 15 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ, 10 ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಬಾವಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ 10-12 ಸಾವಿರ ರೂ., 25 ಮನೆಗಳ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ಗೆ 25-35 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷ ಅದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

Rainwater harvesting successful in Belagavi
ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು (ETV Bharat)

ನೀರು ಸಕಲ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ: ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ವಾತಾವರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.

ಜೆಪಿಎಫ್ ಮೆಟಾಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಜಯ ಅರ್ಜುನವಾಡಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹರೀಶ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ 25 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವೋ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಿಸುವುದನ್ನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಮತ್ತೆ 15 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ಟೆರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

Rainwater harvesting successful in Belagavi
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಹರೀಶ ಸದಾನಂದ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು (ETV Bharat)

ನಗರೀಕರಣ ತಂದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾವಿ, ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅವರು ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಎನ್ನುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಳಂಬ ಆದರೂ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

ಈಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ: ಸ್ನೇಹ ವಾಸ್ತು ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿ ಮನೋಹರ ಬಾಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ, ಹರೀಶ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ‌ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Rainwater harvesting successful in Belagavi
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಹರೀಶ ಸದಾನಂದ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು (ETV Bharat)

ಟಿಳಕವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಂದು ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕೂಡ ನಾವು ತರಿಸಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧ, ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಹರೀಶ ತೇರಗಾಂವಕರ್ ಅವರು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ.ಪಂ., ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Rainwater harvesting successful in Belagavi
ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು (ETV Bharat)

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RAINWATER HARVESTING
ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು
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ಹರೀಶ ಸದಾನಂದ ತೇರಗಾಂವಕರ್
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