ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು, ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ!

ದುಬೈನ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಘಣಿ ಅವರು, ದುಬೈನಿಂದ ಸೌದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವುrat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 18, 2025 at 9:45 AM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರಿದ್ದ ಬಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮುಫ್ರಿಹತ್ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 45 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಗಣೇಶ ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಘಣಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ( 55) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದುಬೈನ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಘಣಿ ಅವರು, ದುಬೈನಿಂದ ಸೌದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದಂತೆ ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಗಣೇಶ ಪೇಟೆಯ ಮೃತನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಪತ್ತು‌ ನಿರ್ವಹಣಾ‌ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ‌ಕುಟುಂಬದವರು ಸೌದಿಗೆ ತೆರಳುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಶವ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಅತ್ತ ಅಬ್ದುಲ್​ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಸೌದಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ: ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ 46 ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ, ಸೋಹೆಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟು 54 ಜನರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಸೌದಿಯ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 46 ಜನರು ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನವರು, ಮೃತರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಲ್ಲಕುಂಟದ ನಿವೃತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ (65) ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 18 ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಪುತ್ರರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 18 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ:ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ 45 ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಾವು, ಓರ್ವ ಪಾರು

