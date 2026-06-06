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ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್-2 ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯೂ ಇರಲಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 BELAGAVI AIRPORT
ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್-2 ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 5:04 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್-2 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಲಬಸದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಮಲ ಬಸದಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಮಲ ಬಸದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್​​​ - 2 ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಲೆ, ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟು 275 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್​ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಸದಿ ಮಾದರಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಳೆತ್ತರದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರಹದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸದಿ ಮೊದಲ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಒಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.87ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಮಲ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 BELAGAVI AIRPORT
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್​, "ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಮಲ ಬಸದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್​ಗಿಂತ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ. 3,600 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ಇತ್ತು. ಈಗಿನದ್ದು 16 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಟ್ಟು 540 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಟ್ಟು 2400 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 3 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು" ಎಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 BELAGAVI AIRPORT
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್-2 (ETV Bharat)

"ಇನ್ನು 600 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​​ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇತುವೆ, ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಗಮನ ಕನ್ವೇಯರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಚೆಕ್ ಇನ್ ಕೌಂಟರ್, 2 ಅರೈವಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್​ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬಾಲ್ಯ, ಯುದ್ಧ ಕಲೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪಗಳು, ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
ಕಮಲ ಬಸದಿ ವಿನ್ಯಾಸ
ಟರ್ಮಿನಲ್ 2
BELAGAVI AIRPORT
BELAGAVI AIRPORT TERMINAL 2

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