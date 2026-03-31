ಕೊನೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾರ್ಯರೂಪದತ್ತ: ಮೊದಲ 19.80 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ

18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.‌

BUSINESS CORRIDOR PROJECT
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 8:45 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಯೋಜನೆ) ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.‌ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.‌ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 19.80 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಬಳಿಕ ಹೊಸ ‌ಸ್ವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ.‌ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.‌ ಹಲವು ಡೆಡ್​ಲೈನ್ ಗಳ ಬಳಿಕ, ಕಾನೂನು ತೊಡಕು, ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ, ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ಬಿಲ್ಲಟ್ಟು, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 27,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ 117 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ಧದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು 40% ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು? ಈ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಾತ್ರದಂತೆ 65 ಮೀ.ನಲ್ಲೇ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಜಾಗ 5 ಮೀ. ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿಯುವ 35 ಮೀ. ಜಾಗವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆನ್ ಹಾಗೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೇಲೆ 3 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು 5 ಮೀಟ‌ರ್ ಅಗಲದ ಮೀಡಿಯನ್ (median) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ 8 ಲೇನ್‌ಗಳ ಅಗಲ 28 ಮೀಟರ್ಗಗಳಾಗಿದ್ದು (3.5 x 8), ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೂ 4 ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 100 ಮೀಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 65 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 35 ಮೀಟರ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 44 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 397 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಪಂಕ್ತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರದ ಆಯ್ಕೆ: ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,596 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 220 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಮೀನು ಖಾಸಗಿಯವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರುಪಟ್ಟು ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಟಿಡಿಆರ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ಎಆರ್ ಅಥವಾ 35% ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿ ಬೇಡ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನೂತನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 40% ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ರೂ. 22,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೂ. 15,600 ಕೋಟಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ರೂ. 7,000 ಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. BDA ಈ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ HUDCO ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು Value Capture Financing ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Transit Oriented Development - ToD). ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುಡ್ಕೋ ಮೂಲಕ ₹27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.‌

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ: ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲೇ, ಪರಿಹಾರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.‌ ಬಿಡಿಎ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 19.80 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಇದೇ ಮೊದಲ‌ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.‌

ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (PRR-1) ಯೋಜನೆಯಡಿ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 19.80 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏ.6ಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15.04.2026 ಆಗಿರಲಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 04.05.2026 (ಸಂಜೆ 4:00) ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ 6.05.2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಬಿಡ್ 11.05.2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒ& ಎಂ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿ.ಬಿ.ಒ.ಟಿ) ವಿಧಾನ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 0+0000) ರಿಂದ (ಕಿಮೀ 19.80) ವರೆಗೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ-1 (ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1 ರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.‌ 3348.05 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 36 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1ಗೆ ಬಿಡಿಎ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದಾವರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಕೆ. ಅತೀಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

