ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಠಾಣೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಪ್ಪಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 10:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತ್ನಿಯಾದವರು ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪತಿ ಮತ್ತವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ದೂರುದಾರ ಪತ್ನಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ವ್ಯವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದಂಪತಿ 2025ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯ್ಯುವುದು, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎಸೆದು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲು ಪೊಲಿಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ–2023ರ ಕಲಂ 85 (ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಸಗುವ ಕ್ರೌರ್ಯ), 115(2) (ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಯ ಅಥವಾ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪರಾಧ), 351(2) ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು 352ರ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನ) ಅನುಸಾರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತ ಎಂಬ ದೂರುದಾರ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಪ ಸತ್ತಕ್ಕೆ ದೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದಲೇ 11 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟಿಪಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಾಪಾತ) ಕಾಯ್ದೆ–1971, ತಿದ್ದುಪಡಿ 2021ರ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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