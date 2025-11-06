ETV Bharat / state

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜೂಜಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮನೆ ಮಾಲಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ದಂಪತಿ ಸೆರೆ

ಮನೆ ಮಾಲಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

tenant-couple-arrested-for-killing-house-owner-in-bengaluru
ಬಂಧಿತ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 6, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆ ಮಾಲಕಿಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಆನ್​ಲೈನ್ ಜೂಜಾಡಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ (65) ಹತ್ಯೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆ. ಈಕೆಯ ಪತಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಕಾಯ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಾದ್, ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಆನ್​​ಲೈನ್ ಜೂಜಾಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವೃದ್ದೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ: ದಿನೇ ದಿನೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಈತನ ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಮನೆ ಬಳಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದ. ಮನೆ ಮಾಲಕಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದೋಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಲು ಆಕೆಯು ಸಹಮತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಳು. ನವೆಂಬರ್​ 4ರಂದು ವೃದ್ದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಪತ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಸಿಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ವೃದ್ಧೆಯು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಆಕೆಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ 52 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹೊತೊಯ್ದು ಪರಾರಿಯಾದ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರ್​​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ದೂರುದಾರ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿಯು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿ ಬಂಧನ: ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತ್ಯ

TAGGED:

BENGALURU
HOUSE OWNER MURDER CASE
MURDER TO PAY A DEBT
ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಮಾಲಕಿ ಕೊಲೆ
TENANT COUPLE ARREST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.