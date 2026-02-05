ಮೈಸೂರು: ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾವಲುಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಮಟಕೆರೆ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
Published : February 5, 2026 at 2:18 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಮಟಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಾದ ಎಂಬುವರು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಯಲು ಬರ್ಹಿದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ. ಮಟಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಎಸ್. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
